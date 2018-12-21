Welt: решение США покинуть Сирию показывает, что на них больше нельзя положиться

Решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии является предательством по отношению к Израилю, курдам, европейцам, оно показывает, что на Соединенные Штаты больше нельзя положиться. Об этом говорится в опубликованной статье в газете Welt.

"Заявленный вывод американских войск из Сирии является ужасным сигналом, – пишет обозреватель Алан Позенер. – На США больше нельзя положиться". По мнению автора, Трамп "по настроению открывает дорогу Ирану и России".

"Некоторые конспирологи считают, что Дональд Трамп в том, что касается внешней политики, находится в руках израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху", – указал обозреватель, напомнив о решениях перенести посольство США в Иерусалим, выйти из сделки с Ираном. "Теперь же президент США доказал, что Нетаньяху вообще не имеет на него влияния, ведь вывод американских войск – это удар в лицо Израилю", – пишет Позенер. Как считает автор, это "открывает дорогу иранским войскам и вооружениям на Запад".

В статье подчеркивается, что последствия решения Трампа будут ощущаться за пределами Сирии. "Кто еще будет полагаться на США, если многолетний союзник, такой как курды, не сегодня-завтра будет принесен в жертву. Какой мир могут гарантировать США?" – отмечается в материале Welt.