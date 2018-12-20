Минфин США продлил срок выхода американских инвесторов из активов группы «ГАЗ»

Минфин США в очередной раз продлил срок, в течение которого американские инвесторы должны выйти из ценных бумаг группы «ГАЗ» — до 7 марта. Об этом сообщается на сайте Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Кроме того, до 7 марта продлен срок завершения сделок с группой «ГАЗ». В обоих случаях ранее этот срок продлевался до 12 декабря.

6 апреля Минфин США ввел санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. В список, в частности, попал бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», UC Rusal.

Накануне Минфин США направил уведомление в Конгресс США о намерении снять ограничительные меры, введенные в отношении компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски — En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго».