Трамп: США следует сосредоточиться на себе, а не бороться с террористами в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил 20 декабря, что Соединенным Штатам следует сконцентрироваться на своей стране вместо того, чтобы сражаться с террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

"Сложно поверить, что [сенатор] Линдси Грэм мог бы быть против спасения жизней солдат и экономии миллиардов долларов. Зачем мы сражаемся за нашего врага, Сирию, оставаясь [там] и убивая ИГ ради нее, России, Ирана и других находящихся там [стран]? Время сосредоточиться на нашей стране и привезти нашу молодежь домой, где она и должна быть!" – написал политик в Twitter.

So hard to believe that Lindsey Graham would be against saving soldier lives & billions of $$$. Why are we fighting for our enemy, Syria, by staying & killing ISIS for them, Russia, Iran & other locals? Time to focus on our Country & bring our youth back home where they belong!