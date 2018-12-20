Дзюба: Малафеев не раз пытался меня спровоцировать, разговаривал просто омерзительно

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба рассказал о конфликте c заместителем спортивного директора петербургской команды Вячеславом Малафеевым. По словам Дзюба их отношения стали портиться в январе 2018 года, перед тем, как форварда отдали в аренду в тульский «Арсенал».

«Малафееву открытым текстом сказал: "Готов уйти на понижение в два раза, даже больше – главное для меня играть в футбол. Засунь себе эти деньги, куда хочешь". Он мне: "Мы не можем тебя отпустить". Ну, и у нас с ним произошел очень резкий разговор, конфликт. Не мог понять, как бывший футболист, с которым я играл в сборной и одном клубе, где он при мне провел прощальный матч, вдруг так ведет себя в открытую. Говорю ему: "Ты – человек футбола, мы вместе с тобой один хлеб ели, как ты можешь? Наоборот, должен помогать мне. Заберите эти деньги, только дайте мне играть". Малафеев опять: "Мы не можем тебя отпустить"», – цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Футболист также прокомментировал момент перед матчем с «Ахматом», когда перед выходом на поле он оказался единственным игроком «Зенит», который не пожал Малафееву руку.

«Он (Малафеев – ред.) тянул, но я увернулся. Не надо ко мне подходить. Я могу уважать тебя, даже если ты мой враг или неприятель, но ты не подходи, не обнимайся, не говори со мной о какой-то дружбе. Малафеев не раз пытался меня спровоцировать, разговаривал просто омерзительно. Не потерплю такого. Прекрасно понимаю – я футболист, а тут руководство, но ни разу не видел неуважения со стороны Алексея Борисовича Миллера или от Александра Валерьевича Дюкова. Думаю, Алексею Борисовичу вообще все доносили по-другому. А Александр Валерьевич все прекрасно понимал, но не вмешивался, был в стороне. Чисто по-человечески Дюков всегда мог выслушать, спросить, как дела, как жена, дети», – заявил Дзюба.

Напомним, Артем Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Когда команду возглавил Роберто Манчини, Дзюба потерял место в основном составе и был отдан в аренду в тульский «Арсенал». После успешного чемпионата мира, где Артем забил 3 гола, он вернулся в «Зенит» и снова стал одним из ключевых игроков команды.

Вячеслав Малафеев – бывший вратарь «Зенита». Завершил карьеру в 2016 году. В 2017 был назначен заместителем спортивного директора сине-бело-голубых.