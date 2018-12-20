Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили в новой редакции федерального закона

Полицейским могут разрешить вскрывать машины для спасения людей или поимки преступника. В первом случае причиной для вскрытия может послужить запертый ребёнок или человек, которому стало плохо. Об этом 20 декабря сообщается на сайте МВД России.

Ведомство предлагает дополнить федеральный закон "О полиции" ст.15 "Вскрытие транспортного средства" – сейчас статья под этим номером посвящена вхождению человека при исполнении в жилые помещения.

Также полиции предлагается дать право вскрывать автомобили «для пресечения преступления», для осмотра автомобиля, если есть основания «полагать, что в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота», а также для извлечения пьяного водителя, который совершил ДТП или другое правонарушение. Открывать автомобили полицейские смогут в рамках проверки сообщений об угрозе террористического акта или для расследования обстоятельств несчастного случая.

В четверг вечером МВД России раскрыло основные положения законопроекта о внесении поправок в ФЗ "О полиции". Речь идёт не только о вскрытии машин, но и о досмотре подозреваемых в краже, а также о служебном "этикете".