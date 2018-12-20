Трехлетние визы США для россиян подорожают с 1 января

Посольство США в России объявило о введении сбора за выдачу многократной туристической или деловой визы с 1 января 2019 года.

«С 1 января 2019 года гражданам РФ в некоторых случаях потребуется оплатить сбор за выдачу визы, если заявление на визу B1/B2 (для деловых или туристических поездок) одобрено. Сбор за выдачу визы основан на «взаимности» (такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы)», — говорится в сообщении посольства.

При оформлении визы сроком до 1 года граждане России должны будут заплатить $160. При этом можно будет выбрать многократную визу (до 3 лет), уплатив дополнительный сбор в $143. Таким образом, общая стоимость визы сроком до 3 лет составит $303.