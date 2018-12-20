МВД предлагает разрешить полицейским нарушать "этикет" в случае опасности и выворачивать карманы у воришек

МВД России предлагает разрешить полиции досматривать людей, подозреваемых в краже, а также проникать в жилища и на приусадебные участки для задержания преступников. Об этом сообщается на сайте ведомства 20 декабря.

Министерство внутренних дел подготовило законопроект об актуализации ФЗ "О полиции". Документ уже прошёл этап общественных слушаний, проводится независимая антикоррупционная экспертиза.

В экстренных случаях полицейский сможет представляться и разъяснять виновному лицу его права уже после задержания. Кроме того, сотрудник правоохранительных органов теперь может досматривать подозреваемого в краже, если есть информация, что объект хищения при нём. Сейчас полицейский может проверить содержимое карманов и куртки гражданина только если подозревает, что там могут быть оружие, наркотики, ядовитые или радиоактивные вещества.

Кроме того, полицейские, в случае принятия поправок, смогут проникать в любые помещения и на любые территории для задержания преступников. Порядок информирования собственников пока детализируется, отмечается в релизе.