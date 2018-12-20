В Центре по примирению сообщили о гибели шести сирийских военных в Латакии

Шесть военнослужащих вооруженных сил Сирийской Арабской Республики погибли, еще пять получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в провинции Латакия. Об этом сообщило Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В Идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Арафит, Дурх-абу-Асад и Масасна провинции Латакия, Ниха, Телль-Марак и Джуббайн провинции Хама, а также района Суккари в городе Алеппо. В результате обстрела боевиками населенного пункта Масасна убито шесть и ранено пять военнослужащих вооруженных сил САР", – говорится в сообщении Центра.

В зоне деконфликтации вблизи города Телль-Рифаат в течение суток зафиксирован один обстрел населенного пункта Херболь провинции Алеппо. В зоне деконфликтации вблизи города Дейр-эз-Зор зафиксирован один обстрел населенного пункта Шадра провинции Ракка.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две благотворительных акции в населенном пункте Хай-эль-Каласса провинции Алеппо и в школе населенного пункта Эр-Растан провинции Хомс, в ходе которых выданы 252 кг тульских пряников и 1 т свежего хлеба", – добавлено в сообщении.

"Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 19 декабря 2018 года восстановлено 30884 жилых дома, 713 образовательных и 119 медицинских учреждений. Отремонтировано 943 км автомобильных дорог", – сообщают военные.