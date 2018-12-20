Три гола Виделля помогли рижскому «Динамо» обыграть в овертайме СКА

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (Рига) в четверг, 20 декабря. Армейцы проиграли со счетом 2:3.

Основное время завершилось вничью. Голы за СКА забили Антон Белов (14 минута), Антон Белов (19). У рижан отличился Линус Виделль (2, 25 – в большинстве). В овертайме победу динамовцам принес точный бросок Виделля, оформивший таким образом хет-трик. Петербургский клуб прервал серию из шести побед.

На счету СКА по-прежнему 62 очка после 38 матчей и второе место в Западной конференции. Лидирует ЦСКА с 66-ю очками.

Следующий матч СКА проведет 22 ноября проведет как раз с ЦСКА. Эта игра станет второй в рамках хоккейной «классики» на «Газпром Арене». Начало в 17:00