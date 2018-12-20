На Камчатке зафиксировали серию афтершоков после землетрясения в 7,4

Серию афтершоков фиксируют специалисты после мощного землетрясения, произошедшего у восточного побережья Камчатки, сообщается на официальном сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

По данным краевого главка МЧС, магнитуда землетрясения составила 7,4. Его эпицентр находился на глубине 80 километров в 87 километрах юго-западнее ближайшего населенного пункта (села Никольское Алеутского района). Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском силой 1-2 балла, в посёлке Усть-Камчатск – 2-3 балла, жители села Никольское почувствовали подземный толчок силой до 5 баллов. Угрозы цунами нет.

После мощного землетрясения у берегов Камчатки зафиксирована серия афтершоков. Согласно данным Геофизической службы РАН, за последний час в том же районе зафиксировано не менее четырёх сейсмических событий с магнитудой от 4,9 до 5,8. По предварительной информации, эти землетрясения в населённых пунктах региона не ощущались.