4 года колонии за попытку подложить свинью бывшему мужу вступили в законную силу

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор Московского районного суда, вынесенный за дачу взятки должностному лицу Анне Тимохиной, участнице клипа «Я хочу быть с тобой» известной актрисы Анны Семенович.

Апелляционная инстанция 20 декабря оставила в силе приговор, в соответствии с которым Анне Тимохиной было вынесено наказание в виде 4 лет лишения свободы. В соответствии с этим приговором 27 апреля 2018 года Анна Тимохина, прилетев из Лондона в Петербург, передала старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Московскому району 10 тысяч долларов. Деньги должны были стать вознаграждением за скорейшее незаконное возбуждение дела в отношении бывшего супруга женщины, 48-летнего бизнесмена Александра Тимохина. Он, напомним, является совладельцем банка «Заубер» и других серьезных активов в городе на Неве.

Получение взятки было разыграно в помещении угрозыска в рамках оперативного эксперимента. В тот же день деньги были изъяты сотрудниками Следственного комитета в ходе осмотра места происшествия.

Московский районный суд признал светскую даму виновной и приговорил ее к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и 50 тысячам долларов штрафа. 20 декабря приговор вступил в законную силу.

К этому моменту Анна Тимохина успела выиграть судебный процесс против бывшего супруга в Выборгском районном суде Петербурга – Александр Тимохин пытался оспорить пункт брачного договора, в соответствии с которым должен выплатить Анне 1 миллион фунтов стерлингов после развода. Но это решение Выборгского суда не вступило пока в законную силу. Более того, женщина умудрилась еще и предпринять меры для ареста имущества бывшего супруга через Петроградский районный суд.