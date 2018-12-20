Беспилотные дроны выгнали петербуржцев из британского аэропорта Гатвика в Лутон

Два самолета авиакомпании «Россия», которые должны 20 декабря перевезти пассажиров из Лондона в Санкт-Петербург, сменили аэропорт. Они должны были вылететь из Гатвика, но, из-за замеченных над полем беспилотников, вылетят из Лутона.

«20 декабря рейсы SU6619 и SU6620 будут выполняться из аэропорта Лутон. Пассажиры будут доставлены в Лутон автобусами»,— сообщает пресс-служба перевозчика. Аэропорт Гатвик просит пассажиров не приезжать в аэропорт, не проверив статус своего рейса.

В настоящее время аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Более 300 рейсов оказались отменены, большую часть из них должны были выполнять авиакомпании EasyJet и British Airways. Первый дрон над взлётно-посадочной полосой Гатвика был замечен около полуночи по Москве. Затем беспилотники появлялись над территорие воздушной гавани ещё несколько раз. Британская полиция позвала военных, чтобы те разобрались с проблемой.