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Город
20.12.2018 20:35
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Около 100 жителей Центрального района выступили против нового корпуса Музея Достоевского

Жители Владимирского округа и других территорий в центре города выступили против строительства нового корпуса петербургского музея Достоевского. Местное сообщество предлагает сохранить в этом районе сквер. Слушания о расширении музея вечером 20 декабря прошли в школе № 321 по Социалистической улице, передаёт журналист «Фонтанки».

Обсуждение организовало МО "Владимирский округ". Инициаторов строительства нового здания – фонд «Петербург Достоевского» – на мероприятие пригласили, однако представители организации на слушаниях не присутствовали, по крайней мере, не выступали. На встречу не явились и представители комитета по инвестициям, которые, по словам главы МО Ивана Плюснина, также получили приглашение.

Местных жителей, по подсчётам «Фонтанки», в актовом зале школы собралось около ста. Они отметили, что проживают, в частности, на улицах Марата, Достоевского, Социалистической, Коломенской, Мытнинской, на Невском проспекте. Среди доводов, которые приводились против расширения музея – необходимость сохранить сквер и нежелание «уподобляться Москве». «В этом сквере цветёт вишня, яблоня, сирень», – отметила одна из пришедших.

Активнее, чем обычные горожане, на встрече выступали политики и общественные активисты – сам Плюснин (он заверил, что местные власти – против строительства), депутат ЗакСа Борис Вишневский, его бывший коллега Вадим Войтановский, руководитель группы «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров. В их выступлениях проект был охарактеризован, например, как «напоминающий бизнес-центр» и «глупый».

Вопрос для итогового голосования сформулировал депутат Вишневский: «Кто за то, чтобы вернуть сквер в Перечень зеленых насаждений общего пользования, а вопрос о развитии музея решить без застройки этого участка?» В ответ руки подняли все присутствующие, против не проголосовал никто. Впрочем, в официальный протокол голосования включено только более 70 фамилий, так как не все пришедшие зарегистрировались в списке. Присутствовавший на собрании замглавы Центрального района Дмитрий Бурдов заверил, что позиция жителей будет донесена до Смольного.

Напомним, расширить имеющееся здание Музея Достоевского новым корпусом предлагает фонд «Петербург Достоевского». Его создали глава музея Наталья Ашимбаева, архитектор Евгений Герасимов и сын экс-главы РЖД, бизнесмен Андрей Якунин.

Культурное учреждение подчёркивает, что стеснено и не может реализовывать все свои программы в имеющихся помещениях. Градозащитное сообщество считает, что проект вторгается в историческую застройку Кузнечного переулка. Совет по культурному наследию рассмотрел вопрос 11 октября, но по инициативе вице-губернатора Игоря Албина отложил голосование. Новое заседание совета должно было состояться 29 ноября, а затем его отложили до 11 декабря. Впрочем, 10 декабря стало известно, что Игорь Албин отменил и его. Тогда же появилась информация, что сначала инициатива должна пройти некое предварительное обсуждение.

 

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