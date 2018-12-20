Бывший владелец «Красного Знамени» отправлен под домашний арест. Ему предъявили обвинение в хищении 15 млн

В Петербурге под домашний арест отправлен 55-летний экс-владелец конструктивистской фабрики «Красное Знамя» Игорь Бурдинский, обвиняемый в хищении 15 млн рублей у реставрационной компании.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 20 декабря Октябрьский суд удовлетворил ходатайство о домашнем аресте Бурдинского до 18 февраля.

По версии следствия, обвиняемый осенью 2016 года незаконно назначил себя гендиректором реставрационной компании «Коринф», получил доступ к бухгалтерской отчетности, в том числе данным о наличии у физических лиц задолженности перед фирмой по договорам займа на 15 млн рублей, и за гонорар в 300 тысяч рублей продал право требования этих долгов юридическому центру «Гарант». В СК считают, что Бурдинский совершил мошенничество в особо крупном размере.

Бизнесмену разрешили ежедневные двухчасовые прогулки. Домашний арест действует до 19 февраля.