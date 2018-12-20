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Город
20.12.2018 19:40
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Комитет по благоустройству Петербурга: на рассаду уходит лишь 8% от «озеленительного» бюджета

Комитет по благоустройству города отреагировал на публикацию «Фонтанки» о главных игроках рынка художественного озеленения. Из многомиллионных контрактов непосредственно на рассаду уходит меньше десятой части.

«На закупку цветочной рассады предусмотрено лишь 8,09% от всего объема средств, выделенных на содержание зеленых объектов, – сообщили в комитете по благоустройству 20 декабря. – В свою очередь, предприятия проводят торги, в них участвуют малые и средние предприятия Ленинградской области, Псковской области и других регионов. В честности и прозрачности борьбы сомнений не возникает – жалоб в этом году не было ни в антимонопольные органы, ни в суд. Город развивает и собственное производство цветочной рассады. Более 2 млн цветов выращивает Калининское СПХ. В апреле этого года введен в эксплуатацию новый тепличный комплекс в Пушкине, рассчитанный на выращивание 3 млн цветов».

Кроме того, комитет подчеркнул, что 2,5 млрд рублей, о которых идет речь в тексте, относятся ко всему комплексу работ в садах, парках, скверах и на уличных газонах. «Эти «многомиллиардные» два миллиарда тратятся на ежедневную уборку в зеленых зонах, очистку парковых дорожек от снега, ремонт газонов и дорожек, ремонт скамеек и установку урн, косьбу газонов, стрижку живой изгороди, посадку деревьев, кустарников и цветов, их полив и подкормку, прополку цветников, утепление растений на зиму и т.д., – перечислили в комитете. – Всего городские садовники проводят 403 вида работ».

Ранее «Фонтанка» описала рынок художественного озеленения города. Поводом стал иск на 11 млн рублей, который предъявили сторонникам Навального за поврежденные цветы и кусты в ходе митинга.

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