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Технологии
20.12.2018 19:30
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Летающие автомобили начнут возить грузы в Японии в 2023 году, испытания начнутся в 2019-м

Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко провел совещание с разработчиками летающих автомобилей, на котором принято решение в 2019 году начать полномасштабные испытания новой техники. Об этом на своей странице в facebook сообщил собкор агентства ТАСС в Токио Василий Головнин.

"Порешили стремиться к тому, чтобы на рынке летающие автомобили появились к 2023 году. К этому времени государство полностью подготовит все правила, нормативы и критерии, а также попытается придать им международный характер. Токио явно метит на мировое лидерство в разработке такого ПДД. Вернее, ПВД – правил воздушного движения", – написал Головнин.

По словам журналиста, уже с 2023 года предполагается использовать летающие автомобили в Японии для перевозки грузов.

"Людей им позволят брать на борт со второй половины 2020-х. И в самую последнюю очередь летающие автомобили разрешат использовать там, где они вроде бы нужнее всего – в городах-гигантах с их максимально сложным трафиком", – уточнил корреспондент.

О решении японских властей вплотную заняться развитием летающего транспорта сообщалось в начале июля 2018 года. Японские СМИ указывали на растущую международную конкуренцию. Сообщалось, что летающие авто будут использоваться, в частности, при ликвидации последствий стихийных бедствий. Предполагается, что такие автомобили будут летать на электричестве на высоте 150 метров со скоростью от 100 до 200 км/ч, а цена поездки на таком транспорте будет равна стоимости услуг такси.

Запустить летающие такси к 2020 году позапрошлой весной обещала компания Uber. Один из ​директоров компании, Джефф Холден, сообщал, что первые машины запустят в Техасе и в Дубае. В ноябре 2017 года компания заключила контракт с NASA о разработке ПО для управления маршрутами летающего такси. Коммерческую эксплуатацию американской летающей техники, как и в Японии, планируют начать в 2023 году.

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