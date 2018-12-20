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Бизнес
20.12.2018 19:17
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Арбитраж не позволил петербургскому УФАС оштрафовать полицию и Смольный из-за конкуренции при вывозе покойников

Соответствующее решение городского УФАС отменил 20 декабря Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Это уже второй судебный проигрыш антимонопольного ведомства в конфликте между участниками похоронного бизнеса.

Комиссия петербургского управления Федеральной антимонопольной службы признала нарушения при организации вывоза тел умерших в морги города. Решение опубликовано 26 июля на сайте ведомства.

В официальном заявлении антимонопольщиков сообщалось о нарушении закона «О защите конкуренции» сразу несколькими государственными ведомствами: главным управлением МВД РФ по городу и Ленобласти, городским комитетом по развитию предпринимательства и потребрынка и подведомственным этому комитету ГУП «Ритуальные услуги». Согласно решению комиссии ФАС, чиновники создали условия для монополизации рынка вывоза тел умерших в морги для частной ритуальной компании ООО «СПАРУ», о чем ранее подробно писала «Фонтанка».

В сообщении ведомство констатировало: «ГУ МВД по СПб и ЛО направляло в свои подразделения распорядительные письма, согласно которым сотрудники полиции, осуществляющие вызов специализированных бригад и оформление сопроводительных документов для вывоза тел умерших, должны были вызывать такие бригады только из ГУП «РУ», при этом вызовы иных коммерческих организаций были запрещены. В свою очередь ООО «СПАРУ» получало заказы на вывоз тел от диспетчерской службы ГУП «РУ».

Петербургское УФАС пообещало, что в течение года с момента вынесения решения (это случилось 25 июля 2018 года. – Прим. ред.) будут установлены конкретные должностные лица провинившихся ведомств, которых ждут штрафы. Также будут оштрафованы ГУП «Ритуальные услуги» и ООО «СПАРУ».

Теперь грозные обещания антимонопольному ведомству удастся выполнить лишь в том случае, если его юристы сумеют добиться отмены решения арбитражного суда от 20 декабря в апелляционной инстанции.

Кроме того, в ноябре сего года ритуальное ООО «Р.И.П.» добилось признания недействительным решения петербургского УФАС от 5 марта этого года. Тогда антимонопольное ведомство констатировало незаконность двух договоров, заключенных между «Р.И.П.» и подведомственным городскому комитету по здравоохранению ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ). В соответствии с первым договором, «Р.И.П.» и БСМЭ совместно оказывали ритуальные услуги родственникам умерших, чьи тела попадали в морг городского крематория на Шафировском проспекте. Также они условились совместно проводить экспертизы трупов. Второй договор позволил ООО «Р.И.П.» предоставить БСМЭ помещение морга крематория в безвозмездное пользование. Благодаря этому там сложилась необычная конфигурация взаимоотношений: частная компания предоставила государственному экспертному учреждению в безвозмездное пользование морг, который располагается в другом государственном учреждении.

Заключение обоих договоров стало возможным благодаря подведомственному комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка ГУП «Ритуальные услуги», которое управляет зданием крематория. ГУП сдало в аренду компании «Р.И.П.» помещения морга, это позволило ей заключить с БСМЭ такие договоры.

Вынесения Федеральной антимонопольной службой обоих отмененных судами решений добивались представители бизнес-структур, связанных с петербургским предпринимателем Маратом Дрейзиным. Действия, которые он пытался оспорить, связаны с конкурирующей бизнес-структурой похоронки, первыми лицами которой называют миллиардеров Валерия Ларькина и Игоря Минакова.

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