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20.12.2018 19:26
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В Петербурге начали строить плавучую полярную станцию «Северный полюс»

Петербургские «Адмиралтейские верфи» приступили к строительству для Росгидромета дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», благодаря которой пророчат прорыв в изучении Арктики. По словам генерального директора предприятия Александра Бузакова, «Северный полюс» не имеет аналогов ни в отечественном, ни в мировом судостроении.

«Северный полюс» – уникальное по своему назначению судно. Фактически это полярная станция с функционалом научно-исследовательского центра, которая будет в течение двух лет без захода в порт дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана», – рассказали 20 декабря на предприятии.

Строительство платформы началось по госпрограмме социально-экономического развития Арктической зоны РФ. Зимовка платформы будет проходить при 50-градусном морозе с сохранением комфортных и безопасных условий работы и проживания членов экспедиции.

Длина платформы составит 83,1 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение – около 10 390 тонн. Скорость — не менее 10 узлов. На борту будет экипаж из 14 человек и 34 научных работников.

"Адмиралтейские верфи"

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Справка:

«Адмиралтейские верфи» - основаны 313 лет назад - центр неатомного подводного кораблестроения России. Помимо платформы, в строительстве находится две серии подводных лодок, серия патрульных ледоколов для Военно-морского флота и ледокол "Виктор Черномырдин". Численность предприятия составляет 6300 человек.

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