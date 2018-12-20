В Петербурге начали строить плавучую полярную станцию «Северный полюс»

Петербургские «Адмиралтейские верфи» приступили к строительству для Росгидромета дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», благодаря которой пророчат прорыв в изучении Арктики. По словам генерального директора предприятия Александра Бузакова, «Северный полюс» не имеет аналогов ни в отечественном, ни в мировом судостроении.

«Северный полюс» – уникальное по своему назначению судно. Фактически это полярная станция с функционалом научно-исследовательского центра, которая будет в течение двух лет без захода в порт дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана», – рассказали 20 декабря на предприятии.

Строительство платформы началось по госпрограмме социально-экономического развития Арктической зоны РФ. Зимовка платформы будет проходить при 50-градусном морозе с сохранением комфортных и безопасных условий работы и проживания членов экспедиции.

Длина платформы составит 83,1 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение – около 10 390 тонн. Скорость — не менее 10 узлов. На борту будет экипаж из 14 человек и 34 научных работников.