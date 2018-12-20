"Считаем этот закон антиконституционным". УПЦ попросила Порошенко наложить вето на закон о смене её названия

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) попросила Петра Порошенко наложить вето на принятый Верховной радой законопроект, который обязывает ее указать в названии принадлежность к Русской православной церкви. Об этом 20 декабря говорится в заявлении юридического отдела УПЦ.

«Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины применить к этому закону право вето», – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что законопроект нарушает право на свободу вероисповедания. Кроме того, Украина, как светское государство, не имеет права на законодательном уровне устанавливать какие-либо преимущества или ограничения для тех или иных религиозных объединений, а «принуждение Украинской православной церкви к изменению своего наименования является не чем иным, как вмешательством в ее деятельность, которая может привести к непредсказуемым последствиям в обществе».

В четверг депутаты Верховной рады приняли закон о переименовании УПЦ Московского патриархата. Церковь может выбрать любой вариант названия, но с "названием страны-агрессора". Раскол церкви на Украине внёс раскол и в украинский парламент. После принятия закона народные избранники подрались.

Напомним, УПЦ МП считает, что её переименование даст возможность новым церковным раскольническим структурам, созданным на Украине 15 декабря, завладеть храмами, монастырями и другим имуществом канонической православной церкви на Украине.