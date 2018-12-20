"Считаем этот закон антиконституционным". УПЦ попросила Порошенко наложить вето на закон о смене её названия
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) попросила Петра Порошенко наложить вето на принятый Верховной радой законопроект, который обязывает ее указать в названии принадлежность к Русской православной церкви. Об этом 20 декабря говорится в заявлении юридического отдела УПЦ.
«Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины применить к этому закону право вето», – говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что законопроект нарушает право на свободу вероисповедания. Кроме того, Украина, как светское государство, не имеет права на законодательном уровне устанавливать какие-либо преимущества или ограничения для тех или иных религиозных объединений, а «принуждение Украинской православной церкви к изменению своего наименования является не чем иным, как вмешательством в ее деятельность, которая может привести к непредсказуемым последствиям в обществе».
В четверг депутаты Верховной рады приняли закон о переименовании УПЦ Московского патриархата. Церковь может выбрать любой вариант названия, но с "названием страны-агрессора". Раскол церкви на Украине внёс раскол и в украинский парламент. После принятия закона народные избранники подрались.
Напомним, УПЦ МП считает, что её переименование даст возможность новым церковным раскольническим структурам, созданным на Украине 15 декабря, завладеть храмами, монастырями и другим имуществом канонической православной церкви на Украине.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит 6 января.