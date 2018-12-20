Забили кирпичами и подожгли. Казнь бездомных в Петербурге обошлась школьникам в 13 лет на троих

Трое школьников получили реальные сроки за избиение до смерти двух человек на стадионе в Кировском районе Петербурга. До общего режима дорос только один из них, и судили его не за убийство.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, 20 декабря приговор вынес Кировский районный суд. Трёх фигурантов признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда, которое по неосторожности закончилось смертью. Убийство из хулиганских побуждений вменили только одному из них — несовершеннолетнему.

Суд приговорил его к семи годам в воспитательной колонии. Там же следующие три года проведёт второй юный соучастник. Старший встретил совершеннолетие под следствием и получил три года в исправительной колонии общего режима. Из-за возраста подсудимых процесс закрыли.

Установлено, что в августе прошлого года тогда ещё 17-летний Илья, 16-летний Дима и его 14-летний тёзка напали на двух бездомных на стадионе «Корабел» на пути на Турухтанные острова. Жертв забили лопатами и кирпичами, а потом подожгли. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в больнице. Его гибель обошлась подросткам в 250 тысяч рублей. Суд удовлетворил гражданский иск его бывшей жены, которая просила возместить расходы на похороны и моральный вред.

«Фонтанка» писала, что ничего идейного в нападении не было. Школьники лаконично объяснили, что «просто не любят бомжей», а вдохновение почерпнули из YouTube.