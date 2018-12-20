За оцарапанные пальчики следователя водитель маршрутки арестован в Петербурге. СКР считает его источником повышенной опасности

Пушкинский суд арестовал на два месяца водителя «Питеравто» Шерали Ниёезова, побеспокоившего дамские пальчики следователя в маршрутке.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 20 декабря следствие обратилось с ходатайством о заключении Ниёзова под стражу. Ему вменяется тактильное общение со следователем Пушкинского отдела СКР во время следственных действий в маршрутном автобусе «ПАЗ» на Колпинском шоссе.

«По версии следствия, 18 декабря подозреваемый применил к потерпевшей насилие, не опасное для жизни или здоровья», – уточняет пресс-служба.

Как писала «Фонтанка», тактильное общение с водителем стоило следователю оцарапывания пальцев. Тем не менее Ниёзова пожелали арестовать. Он гражданин Узбекистана, в Петербурге имеет временную регистрацию и не имеет устойчивых социальных связей, что, по мнению СК, свидетельствует «о повышенной опасности Ниёзова и непредсказуемости его дальнейшего поведения».

Водитель арестован до 17 февраля 2019 года. Он не возражал против отправки в следственный изолятор.

По данным «Фонтанки», следователь Савенкова проводила мероприятия по уголовному делу о небезопасном оказании услуг (статья 238 УК) и осматривала автобус, якобы имевший технические неисправности. Водитель по этому делу к уголовной ответственности не привлекался и просто находился на линии, когда его остановили.

Следственный комитет заявил, что расценивает телесную встречу Ниёзова с рукой следователя как нападение. Уголовное дело поручено расследовать следователю по особо важным делам 1-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу полковнику юстиции Борису Смирнову.