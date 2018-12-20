После большой пресс-конференции Путин дал интервью семнадцатилетней Регине Парпиевой

По окончании ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин встретился с семнадцатилетней Региной Парпиевой, которая мечтает стать журналистом, и дал ей интервью. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

"5 декабря президент посетил Международный форум добровольцев и принял участие в благотворительном проекте «Мечтай со мной», в рамках которого волонтёры исполняют заветные желания людей с опасными для жизни заболеваниями. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Президент забрал все оставшиеся на стенде конверты.

Владимир Путин ответил на несколько вопросов Регины, в том числе о том, как он стал президентом, трудная ли это работа, какое желание он загадает на Новый год. С организацией интервью Регине помогли сотрудники телеканала Russia Today", – сообщает сайт главы государства.

«Можно я вас потрогаю? Вы очень красивый!»: Слепая девочка Регина Парпиева попросила разрешения «увидеть» Путина руками.

Самый трогательный момент дня! pic.twitter.com/nPXMmdGpnD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 декабря 2018 г.

Напомним, что 15 декабря президент Владимир Путин встретился в Стрельне с четырнадцатилетним Артемом Самуйловым – с диагнозом «повышенная хрупкость костей» – из поселка Тайцы Ленинградской области. Глава государства исполнил новогоднее пожелание подростка – подарил ему полёт над Северной столицей на президентском вертолёте. В полёте мальчика сопровождали брат и отец.