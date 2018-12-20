Маргариновое дело ФСИН. Директор ФГУП «Консервный завод», обокравший казну на 41 млн, поедет в колонию строгого режима на 8,5 лет

Директор консервного завода ФСИН Павел Беликов получил 8,5 лет в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки, растрате и коммерческом подкупе. Приговор вынес 20 декабря Энгельсский райсуд Саратовской области, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Помимо директора ФГУП «Консервный завод», принадлежащего системе исполнительных наказаний, на скамье подсудимых были начальник отдела закупок предприятия Сергей Сафонов, гендиректор ООО «Мастер-Кондитер» Андрей Аношин, а также коммерсанты Мгер Киракосян и Сло Иво. Все они получили свои сроки и штрафы в зависимости от роли и степени участия в теневых схемах.

Беликов помимо срока получил штраф в 600 тысяч. Киракосян должен будет отсидеть 7,5 лет тоже в ИК строгого режима и выплатить такую же сумму, как и его подельник. Аношин и Иво получили по четыре года с отбыванием в колонии общего режима с 300 тысячами рублей штрафа каждый, Сафонов – четыре года два месяца с отбыванием в колонии общего режима и 350 тысяч рублей штрафа.

По данным СК, в 2015 году Беликов с помощью Сафонова, Аношина и Киракосяна растратил более 65,7 миллиона рублей на закупках растительных жиров для предприятия через фиктивные договоры с подконтрольными фирмами, выступавшими посредниками между оптовыми поставщиками указанной продукции и ФГУП "Консервный завод" ФСИН России. При этом Беликов в 2015 году получил от Киракосяна в общей сложности 30 миллионов рублей за заключение договоров поставки по завышенной стоимости.

Также следователи установили, что в 2016 году соучастники организовали поставку в территориальные подразделения ФСИН России по двойной цене под видом маргарина ФГУП "Консервный завод" ФСИН России более дешевой продукции, изготовленной другим заводом. Поступившие по госконтрактам деньги перечислили на счет подконтрольной им фирмы. По данным СК, фигуранты причинили государству ущерб на общую сумму свыше 40,9 миллиона рублей.