Смольный выселил незаконный книжный магазин, снес два ларька и демонтировал елочный базар

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел очередной рейд против незаконной торговли. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, 20 декабря его сотрудники выселили книжный магазин «Кифа» из принадлежащего городу подвального помещения на Коломенской улице, 35-37.

Договор с прежним арендатором был расторгнут в 2006 году, с тех пор площади никому не сдавались.

Также ККИ снес два торговых павильона — фруктовый ларек на улице Солдата Корзуна, 48, и киоск по продаже выпечки в Апраксином дворе. Кроме того, сотрудники ведомства демонтировали елочный базар на Среднеохтинском проспекте, 3. Все они торговали без разрешения города.