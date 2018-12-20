Сайт «Батенька, да вы трансформер» написал про наркоманку с 10-летним стажем. Роскомнадзор и МВД дали два дня на чтение

История наркозависимой модели, которой её привычки не мешают быть полноценным членом общества, вычищена из сети общими усилиями Роскомнадзора и МВД. В тексте нашли пропаганду запретного и расправились с материалом за два дня.

«С учетом того, что статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики, принято решение о ее блокировке, о чем в установленном порядке проинформирован Роскомнадзор», – 20 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Релиз опубликован в 13:55.

Меньше чем через три часа «Батенька» снял статью с сайта, оставив на её месте краткий пересказ. Не успевшим прочитать объяснили: первый текст посвящённого наркозависимости исчез по требованию Роскомнадзора. В Twitter редакция посетовала, что, судя по реакции читателей, коллег и государства, тема остаётся крайне болезненной.

Вчитаться в материал МВД накануне просили из Роскомнадзора. Пресс-секретарь Вадим Ампелонский рассказал, что спорный текст заметили сразу, как он вышел, благодаря автоматической системе мониторинга, жалоб не поступало.

Статья была опубликована на сайте самиздата «Батенька, да вы трансформер» 18 декабря. В ней рассказывалась история Тэо, которая открыто заявляет в соцсетях о наркозависимости и считает себя полноценным членом общества.