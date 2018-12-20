«Севен Санс» закрепилась на намыве. Компания покупает четыре участка на Васильевском острове

Территорию площадью 6 га в южной части намыва Васильевского острова по итогам запроса предложений за 1,5 млрд рублей приобретает компания «Севен Санс Девелопмент СПб Северо-Запад». Это следует из протокола торгов, итоги которых Российский аукционный дом подвел 20 декабря.

Четыре участка общей площадью 5,8 га в 21-м квартале Невской губы, выставленные на продажу, принадлежат компании «Терра Нова», однако они находятся в залоге по кредиту Сбербанка. В рамках торгов покупателям предлагалось приобрести территорию под строительство жилых домов и социальных объектов единым лотом за 1,5 млрд рублей. Она соседствует с территорией, где реализуют свои проекты Группа ЛСР (ЖК «Колумб» и «Капитан Немо») и «Лидер Групп».

По условиям торгов, претендент должен был внести задаток — 440 млн рублей. Выплату оставшейся суммы владелец участка готов был предоставить на условиях двухгодичной рассрочки.

Единственную заявку на участие подал застройщик «Севен Санс Девелопмент СПб Северо-Запад», который предложил выкупить лот по номинальной стоимости.

«Да, сделка состоялась», – подтвердили «Фонтанке» в компании, добавив, что в настоящее время идет оформление документов.

Это не первый участок на намыве, на котором «Севен Санс» строит жилье. Первым проектом девелопера стал комплекс «Я — романтик». Кроме того, в феврале застройщик купил 2,6 га, на котором анонсировал возведение ЖК «Светлый мир «Тихая гавань».

Напомним, ранее Промсвязьбанк подал банкротный иск на 2,7 млрд рублей к дочерней компании «Севен Санс» – ООО «Басфор». Застройщик реализует проект «Светлый мир «Внутри» в Сестрорецке. Судебные заседания несколько раз переносились, стороны находятся в процессе переговоров о заключении мирового соглашения. Просрочек по строительству комплекса апартаментов «Басфор» не допускал.