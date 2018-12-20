Бывшему директору «Ленэнерго» Сорочинскому просят 4,5 года колонии. Его повторно пытаются отправить в тюрьму

Прокуратура повторно просит признать экс-директора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского виновным в злоупотреблении полномочиями и мечтает видеть его в тюрьме. Он не понаслышке знает, что такое новые Кресты.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 20 декабря Московский райсуд начал прения по делу Сорочинского и его зама по «Ленэнерго» Дениса Слепова.

«Обвинение просит признать фигурантов виновными и назначить наказание Сорочинскому в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в колонии общего режима, Слепову – 4 года общего режима», – уточнили в пресс-службе. Впервые Сорочинского приговорили к реальному сроку в мае 2017-го и через полгода освободили из СИЗО после отмены приговора Санкт-Петербургским горсудом. Прокуратура устранила недостатки и вернула дело в Московский суд.

Защита в прениях выступит 21 декабря.

По версии обвинения, топ-менеджеры «Ленэнерго» злоупотребили полномочиями при размещении 13 млрд рублей на депозитах банка «Таврический» в 2013 – 2014 годах. Деньги предназначались для выплаты задолженности перед поставщиками, а крах банка поставил «Ленэнерго» на грань ликвидации. Его спасли 32 млрд рублей из федерального бюджета.