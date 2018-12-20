Выходные в Финляндии 22-23 декабря: на пороге Рождества

В последние выходные перед Рождеством самое время зарядиться весёлым настроением и купить подарки. В Рованиеми туристов ждёт не только Санта, но и муми-тролли в снежном замке.

Juho Kuva, Visit Finland

В субботу, 22 декабря, на юге Финляндии ожидается до -7 градусов Цельсия, выпадет снег. В центральных и северных регионах страны ударят морозы до минус 16-20 градусов. В воскресенье снегопады пройдут на западе Суоми.

В эти выходные Финляндия завершает подготовку к Рождеству, большинство ярмарок работают последний день 22 декабря. В Хельсинки в субботу еще можно побывать на главном базаре с сауной и каруселью на Сенатской площади, на двухэтажном базаре в Старом студенческом доме, а также на международной ярмарке на площади Ласипалатси. Там собрались 60 продавцов из 17 стран, торгующих товарами из Лапландии, Австралии, Великобритании, Карелии, Баварии, Франции, Украины, Италии, Бельгии, Голландии, США и Эстонии.

Ждут покупателей и в культурном центре "Кабельный завод", где не только будут продавать рождественские сувениры и рукоделие, но и проведут мастер-классы по йоге.

Исключением станет мероприятие Xmas Garage, туда можно попасть до 29 декабря. По адресу Алексантеринкату, 11, представлены товары более 80 финских брендов: украшения, одежда, предметы интерьера, свечи, косметика и книги.

Но дольше всех будет работать ярмарка в парке Эспланады возле фонтана Хавис Аманды. Приобрести там новогодние сувениры, деликатесы, товары ручной работы и горячий глинтвейн можно будет до 9 января.

В бассейне Allas Sea Pool 22 декабря устроят заплыв в полнолуние. С 19 до 22 часов можно будет насладиться купанием под открытым небом в бассейне с подогревом и попариться в сауне, а местное кафе будет работать до полуночи. Билет стоит 14 евро.

23 декабря будут закрыты все филиалы Городского музея Хельсинки. Атенеум, Киасма и Художественный музей Хельсинки в воскресенье будут работать до 17 часов.

В Тампере за рождественским настроением можно отправиться и 22, и 23 декабря на Конюшенный двор. Оба дня будет работать ярмарка с рукодельными товарами и лакомствами, карусель и кафе, также можно покататься на ослике и пони, а в воскресенье посетителей будет встречать сам Йоулупукки.

В Лапландии в Деревне Санта-Клауса построили снежный замок, посвященный историям Туве Янссон. На территории расположилась не только крепость, но и скульптуры муми-троллей из снега. Посетителей ждут с 20 декабря. Билет для взрослых стоит 30 евро, для детей с 4 лет – 18 евро.

В Лаппеенранте 22 декабря можно узнать о традициях Рождества в доме-музее Волкоффых. Аудиоэкскурсии на русском языке пройдут в 12, 14, 15 и 16 часов. В субботу завершит свою работу ярмарка на площади Марии, торговля будет идти с 11 до 17 часов.

В Лахти рождественская деревня также ждет посетителей лишь до 22 декабря. На центральной площади (Lahden tori) подготовлена развлекательная программа, идет торговля рождественскими сувенирами и угощениями.

Виктория Трифонова, "Фонтанка.ру"