ФАС заподозрила добытчиков крабов в картельном сговоре. Среди бенефициаров оказались петербургские предприниматели

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила предприятия ООО «Зигранд» и ЗАО «Артиксервис» в заключении картельного соглашения. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба ведомства. По мнению антимонопольщиков, сговор состоялся на аукционе Росрыболовства по распределению квот на ловлю краба-стригуна в Баренцевом море до 2025 года.

Компании преднамеренно отказались от конкурентной борьбы на аукционе. В ходе расследования было установлено, что ЗАО «Арктиксервис» и ООО «Зигранд» имеют общую структуру и расположены по одному адресу, отмечают в ФАС. В настоящее время служба совместно с правоохранительными органами проводит расследование.

По данным СПАРК, ООО «Зигранд» принадлежит на 64% компании «Торос» (бенефициар – Игорь Чернов). Миноритарные акционеры – Мария и Геннадий Миргородские, а также Даниил и Дарья Озерские. Выручка в 2017 году составила 1,6 млрд рублей. ЗАО «Арктиксервис» на 60% принадлежит ООО «СЗРК-Мурманск» (среди совладельцев – Мария и Геннадий Миргородские и Дмитрий Озерский) и на 40% – неназванным гражданам России. Выручка «Арктиксервис» в 2017 году составила 6,2 млрд рублей.

Дмитрий Озерский помимо участия в рыбном бизнесе известен как совладелец девелопера ТРК «Голливуд» у метро «Пионерская» и жилец элитного дом на набережной Кутузова, 24, который связали с интересами премьер-министра Дмитрия Медведева.