На седаны проекта «Кортеж» начали принимать заказы. Стать одним из первых претендентов стоит 1,5 миллиона

Дилеры марки Aurus, под которой будут продаваться автомобили проекта «Кортеж», начали принимать заказы на седаны Senat. Уже можно внести предоплату, однако сроки поставок, комплектации автомобиля и цена пока не оговорены.

Как сообщает 20 декабря газета «Ведомости», предоплата за Aurus Senat составляет 1,5 миллиона рублей. Полную же стоимость автомобиля должны назвать в январе 2019 года. Получить свои машины первые покупатели, как предполагается, смогут летом.

Под капотом седана установлены бензиновый наддувный двигатель V8 объемом 4,4 литра и компактный электромотор, которые в сумме выдают 600 лошадиных сил мощности. Автомобиль оснащен 9-ступенчатой автоматической коробкой передач российской разработки. До 100 км/ч он разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость седана равна 250 км/ч.

Премьера Aurus Senat состоялась на Московском автосалоне, который прошел в конце августа 2018 года. В марте 2019 года состоится европейский дебют модели на мотор-шоу в Женеве.

В рамках проекта «Кортеж» также разработаны лимузин, минивэн и кроссовер. Первый, получивший то же название, что и седан, впервые увидел свет 7 мая 2018 года: Владимир Путин проехал на нем на церемонии инауграции президента России. Минивэн «Арсенал» тоже уже видели не раз. Кроссовер «Комендант» появится в 2019 году.

Продавать автомобили Aurus будут два дилера: «Авилон» и «Панавто». Помимо России машины будут поставлять еще в шесть стран.