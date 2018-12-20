В 40 раз за год вырос скрытый майнинг через мобильные гаджеты

За год рост вредоносного ПО для скрытого майнинга криптовалют составил 4467%, сообщает профильный ресурс forklog со ссылкой на декабрьский отчёт McAfee Labs.

Скрытый майнинг эксперты по антивирусным продуктам называют одной из ключевых опасностей в киберпространстве в 2018 году. Только в третьем квартале команда McAfee Labs обнаружила около четырех миллионов угроз со стороны вирусов-майнеров. Два года назад и в прошлом году количество таких угроз не превышало 500 тысяч.

При этом злоумышленники с целью майнинга всё чаще проникают в IoT-устройства (умные устройства, оснащённые встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом. – Прим. ред.).

«Мы обычно не думаем о том, что IoT-устройства, такие как IP-камеры и устройства видеозаписи, могут служить майнерами криптовалют, потому что их процессоры не настолько мощные, как у компьютеров и ноутбуков. Однако из-за отсутствия надлежащих мер безопасности киберпреступники могут отдавать предпочтение масштабам перед скоростью. Если они будут контролировать тысячи устройств и использовать их для майнинга долгое время, то все равно смогут зарабатывать деньги», – говорится в отчете.

Так, например, уязвимость под названием CVE-2018-14847 заразила более 3700 маршрутизаторов MikroTik в Америке и Бразилии. Кроме того, новое поколение зловредов для добычи криптовалют распространяются через чаты мессенджеров и скрываются в виде программ, предназначенных для решения «криптопроблем».

Сами криптовалюты регулярно ставят антирекорды, а российские депутаты отказались регулировать майнинг своим законом о цифровых финансовых инструментах.

Ранее стало известно, что каждая тридцатая утечка приватной информации происходит через краденые устройства, а хакеры научились проникать в банковские сети через специальные девайсы, которые подкидывают на территорию организаций.

При этом в 2018 году хакерским атакам подвергся уже каждый третий россиянин.