Британские водолазы осмотрели ранее севшего на мель «Кузьму Минина». Их вердикт – повреждений нет

Британские водолазы осмотрели теплоход «Кузьма Минин», принадлежащий Мурманскому морскому пароходству (ММП), и не нашли повреждений. Об этом 20 декабря рассказал заместитель гендиректора ММП Ильдар Неверов.

«Британская бригада водолазов осмотрела судно, которое стоит на рейде порта Фалмут, повреждений не обнаружено», – сообщил представитель компании агентству ТАСС.

Неверов также отметил, что на данный момент нужно устранить замечания портовых властей, после чего теплоход продолжит следование в испанский порт Сеута.

Российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель в Великобритании утром 18 декабря. Судно застряло недалеко от побережья Корнуолла, в бухте Фалмут. На его борту находятся 18 моряков, груза на «Кузьме Минине» нет. При этом у него наблюдался крен около пяти градусов. К вечеру судно благополучно сняли с мели.

Сухогруз принадлежит Мурманскому морскому пароходству. Несколько месяцев «Кузьма Минин» провел в порту Тернезен в Нидерландах. Агентство ТАСС утверждало, что он был арестован из-за долгов судовладельца. Мурманское морское пароходство информацию опровергло и указало, что выход судна задержался из-за коммерческого спора с контрагентами.