«Петербургская Недвижимость» представляет новый вариант меблировки квартиры

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» обновила линейку вариантов меблировки квартиры. В новой версии пересмотрен подход к зонированию пространства, добавлены яркие цветовые решения и новые элементы, а также необычные дизайнерские фишки.

Специалистами «Петербургской Недвижимости» были разработаны базовые варианты от студии до двухкомнатной квартиры. Впрочем, по желанию клиента, обустроить могут и другие типы квартир.

Во всех вариантах предусмотрен стандартный набор мебели, но любой элемент можно модернизировать по своему желанию – изменить размеры, увеличить или уменьшить количество створок или полок, отказаться от любой составляющей или заменить ее на другую из имеющихся вариантов.

Минимальная стоимость услуги – от 200 000 руб. Всю мебель и технику изготовят, установят и подключат за 21 день, предварительно проведя все необходимые замеры. Партнер «Первая мебельная фабрика» установила для клиентов «Петербургской Недвижимости» специальные цены в рамках услуги.

Предложение распространяется на квартиры с отделкой в домах всех застройщиков, которые реализует «Петербургская Недвижимость».

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