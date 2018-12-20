Рошаль сказал главе СКР, что врачи боятся «медицинских следователей». По его мнению, они усугубят ситуацию с уголовными делами

Врачи боятся, что создание спецподразделений в следственных органах, которые будут заниматься врачебными ошибками, увеличит количество медицинских дел и приведет к ужесточению наказаний. Обеспокоенность проблемой выразил президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль на личной встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным 20 декабря.

Рошаль сказал, что ни для одной профессии нет статьи в Уголовном кодексе. «Повезло» только врачам. Президент Национальной медицинской палаты также предположил, что количество жалоб лишь увеличится, потому что для многих людей это способ заработать на страховке.

Бастрыкин на это ответил, что отдельные подразделения для работников других сфер всё же есть. Например, для военнослужащих. Это позволяет серьёзнее разобраться в вопросе.

"Создание специальных подразделений в следственных органах, которые будут заниматься происшествиями в медицинской сфере, не направлено на ужесточение репрессий в отношении самих медицинских работников. За долгие годы практической работы мы убедились, что специализация следователей способствует повышению эффективности их работы по тем или иным направлениям". Глава СКР отметил, что задача следователей – не посадить медика, а разобраться.

«В целом таких происшествий немного, и в большинстве из них следователями по итогам процессуальных проверок выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Например, в январе – сентябре 2018 года в следственные органы поступило 4868 сообщений о преступлениях, по результатам их рассмотрения возбуждено 1557 уголовных дел, а направлено в суд всего 176 уголовных дел», – привёл цифры Бастрыкин.

В ноябре Леонид Рошаль вступился за главврача калининградского роддома. Женщину обвинили в том, что она намеренно не ввела новорождённому дорогой препарат, чем обрекла его на смерть. Глава Национальной медицинской палаты объяснил, что мальчик родился с весом меньше килограмма, и шансов на жизнь у него практически не было. То, что руководитель учреждения могла подделать историю болезни, Рошаль не решился отрицать.

О том, что в Уголовном кодексе могут появиться две статьи про врачебные ошибки, стало известно в июле 2018 года. Первая будет посвящена ненадлежащему оказанию медицинской помощи, вторая – сокрытию ошибки.