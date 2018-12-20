К Новому году в Самаре установили жуткую свинью из ада

Муниципальные власти Самаре не подложили, а в прямом смысле установили местным жителям свинью. В парке Дружбы появилась внушительная желтая скульптура с мощными формами, при одном взгляде на которую читаются недобрые намерения. С ней горожанам предложили приезжать фотографироваться.

«Символ 2019 года из снега занял своё почетное место в парке Дружбы! Приглашаем всех на фотосессии и катания на коньках! Работает прокат и заточка коньков», – отчитались 20 декабря в Twitter сотрудники МАУ «Парки Самары», которое отвечает за подобное благоустройство.

В комментариях пользователи уже отметили, что дети будут «рады» сняться с чудищем из ада.