Заседание по реконструкции домов на Тележной улице отложено
Рабочая группа, которая должна была рассмотреть предложения о полной разборке пяти домов на Тележной улице в Петербурге, не будет собираться в пятницу, 21 декабря. Заседание отложено, чтобы эксперты могли ознакомиться с подготовленными документами.
20 декабря "Фонтанке" сообщили в КГиОП, что организаторы пошли навстречу просьбе представителей рабочей группы и приглашённых гостей дать дополнительное время для ознакомления с материалами. Ранее депутат городского парламента Борис Вишневский заявил, что по просьбе активистов указание отложить заседание дал лично вице-губернатор Игорь Албин.
Накануне стало известно о том, что рабочая группа намерена рассмотреть 21 декабря заключение Института строительного проектирования «Геореконструкция». Согласно ему, все нечетные дома с 21-го по 29-й на Тележной улице находятся в аварийном состоянии. Одновременно архбюро «Союз 55» разработало эскизный проект по разборке конструкций с последующим восстановлением. Согласно ему, «проведение каких-либо противоаварийных и ремонтных работ сопряжено с риском обрушения», а «единственным возможным решением является снос аварийного участка застройки с последующим воссозданием в новых материалах».
Справка:
Судьба пяти домов на Тележной обсуждается уже практически десять лет – с апреля 2008 года активисты борются против возможного сноса домов. Здания расселили несколько лет назад, признав аварийными, хотя некоторые из них проходили капитальный ремонт в советское время. Ухудшение состояния конструкций, скорее всего, повлекло строительство под ними Правобережной линии метро. Затем подлежащим расселению признали и дом №31, после этого оказались «приговорены» все дома, формирующие лицевой фронт улицы от Кременчугской ул. до ул. Профессора Ивашенцева. Дома после реконструкции предлагалось отдать под маневренный фонд или под молодежный центр.
Дом № 25 по Тележной улице был построен в 1898 году, № 23, 27 и 29 — в 1901 году, а № 21 — в 1902-м. Здания относят к стилям модерн и эклектика.