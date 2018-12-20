Заседание по реконструкции домов на Тележной улице отложено

Рабочая группа, которая должна была рассмотреть предложения о полной разборке пяти домов на Тележной улице в Петербурге, не будет собираться в пятницу, 21 декабря. Заседание отложено, чтобы эксперты могли ознакомиться с подготовленными документами.

20 декабря "Фонтанке" сообщили в КГиОП, что организаторы пошли навстречу просьбе представителей рабочей группы и приглашённых гостей дать дополнительное время для ознакомления с материалами. Ранее депутат городского парламента Борис Вишневский заявил, что по просьбе активистов указание отложить заседание дал лично вице-губернатор Игорь Албин.

Накануне стало известно о том, что рабочая группа намерена рассмотреть 21 декабря заключение Института строительного проектирования «Геореконструкция». Согласно ему, все нечетные дома с 21-го по 29-й на Тележной улице находятся в аварийном состоянии. Одновременно архбюро «Союз 55» разработало эскизный проект по разборке конструкций с последующим восстановлением. Согласно ему, «проведение каких-либо противоаварийных и ремонтных работ сопряжено с риском обрушения», а «единственным возможным решением является снос аварийного участка застройки с последующим воссозданием в новых материалах».