Грузовик на Выборгском шоссе въехал в «Макдоналдс»

Потянуло на гамбургеры: водитель грузовика умудрился врезаться в дом в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», водитель сначала въехал под «кирпич», не заметив его, а потом «не заметил» и козырёк «Макдоналдса» на Выборгском шоссе, 15.

При этом с утра у шофёра было какое-то нехорошее предчувствие, рассказывает «репортёр» Линар. «Говорит, что на работу не хотел сегодня выходить», – пишет Линар.

Люди в результате ДТП, судя по всему, не пострадали; ресторан открыт.

Напомним два недавних случая, когда наезды автомобилей на торговые здания повлекли более серьёзные последствия.

15 сентября в Репино гендиректор петербургской энергокомпании, трогаясь с парковки, не справился с управлением и протаранил супермаркет. Нескольких метров разгона хватило на смертельный удар: под колёсами внедорожника погибла женщина. Момент ДТП попал на видео.

6 ноября в Иркутске стену торгового центра пробил эвакуатор. Он сбил женщину в конфетном отделе.