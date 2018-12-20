Рождество в Финляндии будет по-зимнему морозным и снежным

Метеорологи обещают настоящую зимнюю погоду в Финляндии к Рождеству, которое лютеране и католики отметят 25 декабря.

По данным Метеорологического института Финляндии, Рождество будет «белым» по всей стране — это значит, что ни в одном уголке Суоми жители и гости страны не останутся без снега. В данный момент на востоке Финляндии толщина снежного покрова составляет 10 – 15 см, на севере лежат сугробы глубиной 15 — 25 см. На юге — от 1 до 10 см. По уточнённому прогнозу, снегопад пройдёт в южных регионах в пятницу, 21 декабря, а в конце недели придут морозы. В южной и центральной частях страны термометр покажет от 10 до 15 градусов Цельсия, на севере ожидаются морозы до 25 градусов.

Погода в Рождество будет облачной, местами может выглянуть солнце, местами возможен снег.