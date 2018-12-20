В Альфа-Банке заявили о риске перегрева экономики России

Аналитики Альфа-Банка отметили, что замедление темпов экономического роста стало новой реальностью последних десяти лет. И на фоне оценок о потенциальном росте российской экономики в 1,5% есть предпосылки к её перегреву. Но чиновники в России продолжают выдавать оптимистичные прогнозы.

В исследовании Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка, опубликованном 20 декабря, говорится, что в России рост экономики замедлился с 75% в 1997 – 2007 годах до 7% в 2008 – 2018. С 2015-м рост российской экономики оказался еще слабее. То есть восстановление экономики после кризиса 2014 года не сопоставимо с восстановлением после кризиса-2008.

«Сейчас на повестке дня опять появляется риск перегрева экономики. Таким образом, мы бы предпочли, чтобы российский экономический рост оставался умеренным; более быстрый рост может обернуться проблемами в будущем», – опасаются в банке.

С 2000 года Россия пережила два периода перегрева – в 2006 – 2008 и в 2010 – 2012, – за которыми последовали два кризиса. При этом правительство предпринимает ряд мер по поддержке экономического роста, но, несмотря на их неоднозначные результаты, сохраняет крайне позитивный взгляд на будущее. По мнению аналитиков банка, сочетание позитивного консенсус-прогноза потенциального роста и оптимистичных прогнозов правительства выглядит опасной комбинацией.

«Во-первых, фактические темпы роста, судя по всему, разочаруют тех, кто ожидал более быстрого восстановления после кризиса. Во-вторых, Россия рискует вступить в фазу перегрева экономики, в результате чего ЦБ должен будет проводить более жесткую политику, а это может стать негативным сюрпризом для рынка», – заявили в Альфа-Банке.