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Город
20.12.2018 17:20
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Комстрой прокомментировал претензии дольщицы ГК «Город» Аллы Андреевой к Смольному

Комитет по строительству сообщил, что в 2018 году были введены три дома ГК «Город». При этом возможны недоделки, которые не несут угрозы жителям.

По итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря комитет по строительству Петербурга провел брифинг для журналистов. Напомним, ранее Алла Андреева рассказала  главе государства, что из-за её общественной деятельности против неё якобы хотят возбудить уголовное дело, что ранее был убит её муж и от переживаний умерла мать. Тем временем, по ее словам, петербургские и областные чиновники принимают «сырые» дома.

На просьбу прокомментировать выступление Аллы Андреевой на пресс-конференции Владимира Путина зампредседателя комитета Евгений Барановский ответил, что готов прояснить ситуацию с завершением строительства проблемных объектов в Петербурге. Так, в 2017 году были достроены два дома ГК «Город» в совокупности на 2012 квартир. В текущем году ввели в эксплуатацию три дома застройщика – на 250, 250 и 1197 квартир.

«Крайне сложно достраивать за кем-то на середине процесса», – прокомментировал Барановский слова Аллы Андреевой о том, что в Петербурге девелоперы сдают «сырые дома». По его словам, бывают какие-то мелочи, которые не несут угрозы для проживания, и их исправление возможно в рамках законодательства в кратчайшие сроки.

По информации комитета по строительству, дом, в котором купила квартиру Алла Андреева, был введен в эксплуатацию в 2017 году.

В Смольном сообщили, что врио губернатора Александр Беглов готов встретиться с активисткой в пятницу, 21 декабря.

Справка:

Финансовое положение ГК «Город» резко ухудшилось летом 2014 года. 7 июля банк «Фининвест», в котором у «Города» были открыты расчетные счета, лишили лицензии. Строительство трех жилых комплексов на 5,4 тысячи квартир окончательно застопорилось.

Обманутые дольщики разбивали палаточные лагеря возле строительных площадок, голодали. Активнее всего права обманутых петербуржцев защищала Алла Андреева. Долгострои были переданы ГУП «Центр содействия строительству».

Осенью 2015-го муж Аллы Андреевой был убит во дворе частного дома в Петродворцовом районе. Мужчине проломили голову, а на машине, как сообщалось, убийца оставил надпись «Ты следующая», которую активистка приняла на свой счёт. Через год дом лидера дольщиков ГК «Город» подвергся семичасовому обыску. Следователи усомнились, что к убийству супруга общественницы причастны бывшие владельцы «Города» братья Ванчуговы, ранее задержанные по подозрению в мошенничестве.

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