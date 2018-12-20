Комстрой прокомментировал претензии дольщицы ГК «Город» Аллы Андреевой к Смольному

Комитет по строительству сообщил, что в 2018 году были введены три дома ГК «Город». При этом возможны недоделки, которые не несут угрозы жителям.

По итогам пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря комитет по строительству Петербурга провел брифинг для журналистов. Напомним, ранее Алла Андреева рассказала главе государства, что из-за её общественной деятельности против неё якобы хотят возбудить уголовное дело, что ранее был убит её муж и от переживаний умерла мать. Тем временем, по ее словам, петербургские и областные чиновники принимают «сырые» дома.

На просьбу прокомментировать выступление Аллы Андреевой на пресс-конференции Владимира Путина зампредседателя комитета Евгений Барановский ответил, что готов прояснить ситуацию с завершением строительства проблемных объектов в Петербурге. Так, в 2017 году были достроены два дома ГК «Город» в совокупности на 2012 квартир. В текущем году ввели в эксплуатацию три дома застройщика – на 250, 250 и 1197 квартир.

«Крайне сложно достраивать за кем-то на середине процесса», – прокомментировал Барановский слова Аллы Андреевой о том, что в Петербурге девелоперы сдают «сырые дома». По его словам, бывают какие-то мелочи, которые не несут угрозы для проживания, и их исправление возможно в рамках законодательства в кратчайшие сроки.

По информации комитета по строительству, дом, в котором купила квартиру Алла Андреева, был введен в эксплуатацию в 2017 году.

В Смольном сообщили, что врио губернатора Александр Беглов готов встретиться с активисткой в пятницу, 21 декабря.