"Что-то идёт не так". SpaceX в третий раз откладывает запуск военного спутника США

Компания SpaceX в третий раз подряд перенесла старт ракеты Falcon 9, на борту которой находится первый из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США. Об этом компания сообщила 20 декабря в Twitter.

"На сегодня все отменяется ввиду погоды. Носитель с грузом находятся в хорошем состоянии. Мы прорабатываем следующую оптимальную возможность для запуска", – пишут представители космической компании миллиардера Илона Маска.

Standing down today due to weather. Vehicle and payload remain in good health. Working toward the next best launch opportunity; will announce a new launch date once confirmed on the Range. pic.twitter.com/OZaPqaTOFw — SpaceX (@SpaceX) 20 декабря 2018 г.

Позавчера вице-президент США Майкл Пенс приехал на космодром на мысе Канаверал, чтобы увидеть старт носителя с навигационным спутником, но тогда его отложили на сутки из-за проблем с оборудованием на Земле. В среду SpaceX отложила пуск во второй раз – чтобы проверить работу датчиков первой ступени.

Спутник GPS III призван усилить группировку из 31 действующего спутника США. Аппарат третьего поколения разработан, с тем чтобы "передавать информацию о расположении, навигации и времени в три раза точнее и с в восемь раз более высокой помехоустойчивостью", отмечает SpaceX. По ее данным, GPS III играет "важную роль в обеспечении обороны" Соединенных Штатов.