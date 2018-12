"Что-то идёт не так". SpaceX в третий раз откладывает запуск военного спутника США

Компания SpaceX в третий раз подряд перенесла старт ракеты Falcon 9, на борту которой находится первый из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США. Об этом компания сообщила 20 декабря в Twitter.

"На сегодня все отменяется ввиду погоды. Носитель с грузом находятся в хорошем состоянии. Мы прорабатываем следующую оптимальную возможность для запуска", – пишут представители космической компании миллиардера Илона Маска.

Standing down today due to weather. Vehicle and payload remain in good health. Working toward the next best launch opportunity; will announce a new launch date once confirmed on the Range. pic.twitter.com/OZaPqaTOFw