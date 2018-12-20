«Пять лет в такие пробки не попадали». Петербуржцы не могли въехать в Финляндию три часа

На пункте пропуска «Светогорск – Иматра» на въезде в Финляндию 20 декабря случился транспортный коллапс. Несмотря на будний день и не самое пиковое время, автомобилистам пришлось стоять в очереди к паспортному контролю на финском КПП гораздо дольше обычного.

Как рассказали «Фонтанке» читатели из Петербурга, приехав к границе около полудня, они потратили в ожидании три часа. «Ездим в Финляндию регулярно. Последние пять лет мы в такие пробки не попадали», – возмущаются туристы. В соцсетях пользователи жалуются, что пробка начиналась в самом Светогорске.

На финском МАПП «Иматра» «Фонтанке» подтвердили, что днём собралась пробка. Никаких технических сбоев не было, отметил начальник поста, причиной очереди стал большой наплыв автомобилистов и нехватка персонала на местах. Финская сторона при этом напомнила, что в начале января ждёт пополнения рядов, и пообещала приложить максимум усилий, чтобы предотвратить возникновение пробок во время новогодних каникул.

По подсчётам финской Погранохраны, в данный момент в сторону России стоит около сотни машин, основное скопление машин теперь на российской стороне. В пресс-службе Погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти информацию не подтвердили и отметили, что на МАПП «Светогорск» серьёзных пробок не зафиксировано. Портал granitsa-online.com оценивает время ожидания на въезде в Россию в час.