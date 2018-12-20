Средние зарплаты профессионалов в Петербурге вдвое ниже, чем в Москве

Средние зарплаты специалистов, линейных менеджеров и руководителей департаментов в Москве вдвое выше, чем у коллег в Петербурге, сообщает рекрутинговое агентство Kelly Services по итогам опроса 2600 человек из разных городов России.

Директора или руководители департаментов в Москве и области в среднем зарабатывают 318 000 рублей в месяц. В Санкт-Петербурге и области на такой же должности сотрудники могут рассчитывать на среднюю зарплату в 185 000 рублей.

Средний доход линейных менеджеров в столице – 158 000. В Петербурге и области – 89 000.

Опытные специалисты в Москве могут рассчитывать на 95 000, сотрудники без опыта или с минимальным опытом – 54 000. В Северной столице специалисту в среднем платят 68 000, сотруднику в начале карьеры – 41 000. В остальных регионах зарплаты на соответствующих уровнях позиций составят в среднем 56 000 и 26 000, соответственно.

Самые высокие зарплаты получают сотрудники, занятые в области производства товаров народного потребления в Москве, – 505 000 в месяц. И в IT-сфере – 343 000.

Самые высокие доходы по стране у сотрудников, занятых в строительстве или недвижимости. Руководители департаментов здесь получают 272 000 рублей. В производстве товаров народного потребления средняя зарплата по России – 268 000, а в логистике и транспорте – 243 000.

Самые низкие зарплаты – у сотрудников в розничной торговле. 86 000 – в Москве, 43 000 – в Петербурге, в других регионах в среднем – 38 000 рублей.

Если у вас нет опыта, но вы работаете в столице фармацевтом или медиком, что средний доход может составить 70 000 рублей. В этой же сфере в Петербурге можно без опыта заработать лишь 55 000.

Самую низкую заплату на стартовом уровне предлагают сотрудникам в розничной торговле. И здесь Петербург обогнал Москву, где средняя зарплата начинающего торговца составляет 38 000. В Петербурге – 42 000. В среднем по стране эта цифра существенно ниже. Всего 19 000.

Kelly Services – крупнейшая международная компания, предоставляющая решения по управлению персоналом. В России работает 25 лет. Предоставила возможности для развития карьеры более чем 550 000 специалистов. Годовой доход компании около $ 5 млрд.

Накануне Росстат сообщил, что реальные доходы россиян за год упали на 3%.