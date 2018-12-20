В Ейске с взлетающего МиГ-29 упали топливные баки

В Ейске с взлетающего самолёта упали топливные баки, об этом 20 декабря сообщает местная пресса.

По сведениям издания "Приазовские степи", инцидент произошел около половины одиннадцатого, на территорию бывшего молзавода и соседнего ДОСААФа на улице Коммунистической упали топливные баки с самолёта МиГ-29.

Очевидцы сообщили изданию, что слышали сильный гул от летящего самолёта, который был скрыт в облаках. Затем с неба упали два предмета продолговатой формы. опознать в них топливные баки удалось по стойкому запаху керосина.

Практически сразу же на место приехали оперативная группа администрации Ейского района, городская служба спасения, военная полиция.

Позже пресс-служба Южного военного округа дала краткое пояснение случившемуся.

"Сегодня около 10 часов 30 минут при взлёте военного самолета с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в городе Ейске произошла утеря дополнительных подвесных топливных баков. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту проводится расследование".