Нарушений не замечено. Генпрокуратура отреагировала на заявление Путина о ЧВК «Вагнер»

Генеральная прокуратура РФ выразила готовность дать правовую оценку деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в соответствии с законом. Пока же распоряжений не было, а нарушений не замечено.

Как сообщил 20 декабря официальный представитель ведомства Александр Куренной, прокуратура рассмотрит вопрос о законности действий ЧВК, если получит официальное обращение. На данный момент таких запросов не поступало.

«Нам не известно о каких-либо противоправных действиях со стороны представителей так называемой ЧВК «Вагнер», – цитирует Куренного РИА Новости.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что если «группа Вагнера» «что-то нарушает», то оценку должны давать в Генеральной прокуратуре. В противном случае ЧВК может работать где угодно в мире и продавливать свои интересы.