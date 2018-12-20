Врио губернатора Александр Беглов завтра встретится с дольщицей ГК «Город» Аллой Андреевой
По итогам обращения Аллы Андреевой в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина по вопросу обманутых дольщиков в Северной столице глава города Александр Беглов готов встретиться с ней 21 декабря. Комстрой и вице-губернатор Игорь Албин должны подготовить необходимые материалы.
О том, что встреча может состояться, сообщает 20 декабря аппарат губернатора. Вечером в четверг для журналистов в комитете по строительству проведут профильный брифинг.
Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин ответил на просьбу о помощи со стороны Аллы Андреевой, которая рассказала, что из-за её общественной деятельности против неё якобы хотят возбудить уголовное дело, что ранее был убит её муж и от переживаний умерла мать. Тем временем, по ее словам, петербургские и ленинградские чиновники принимают «сырые» дома, отчитываясь об этом на своих сайтах. Женщина назвала две фамилии — Албин и Миненко.
Президент пообещал Алле Андреевой поговорить с исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым. «Первое, что произойдет, – он с вами встретится», – пообещал глава государства.
Справка:
Финансовое положение ГК «Город» резко ухудшилось летом 2014 года. 7 июля банк «Фининвест», в котором у «Города» были открыты расчетные счета, лишили лицензии. Строительство трех жилых комплексов на 5,4 тысячи квартир окончательно застопорилось.
Обманутые дольщики разбивали палаточные лагеря возле строительных площадок, голодали. Активнее всего права обманутых петербуржцев защищала Алла Андреева. Долгострои были переданы ГУП «Центр содействия строительству».
Осенью 2015-го муж Аллы Андреевой был убит во дворе частного дома в Петродворцовом районе. Мужчине проломили голову, а на машине, как сообщалось, убийца оставил надпись «Ты следующая», которую активистка приняла на свой счёт. Через год дом лидера дольщиков ГК «Город» подвергся семичасовому обыску. Следователи усомнились, что к убийству супруга общественницы причастны бывшие владельцы «Города» братья Ванчуговы, ранее задержанные по подозрению в мошенничестве.