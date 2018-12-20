Врио губернатора Александр Беглов завтра встретится с дольщицей ГК «Город» Аллой Андреевой

По итогам обращения Аллы Андреевой в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина по вопросу обманутых дольщиков в Северной столице глава города Александр Беглов готов встретиться с ней 21 декабря. Комстрой и вице-губернатор Игорь Албин должны подготовить необходимые материалы.

О том, что встреча может состояться, сообщает 20 декабря аппарат губернатора. Вечером в четверг для журналистов в комитете по строительству проведут профильный брифинг.

Ранее в ходе пресс-конференции Владимир Путин ответил на просьбу о помощи со стороны Аллы Андреевой, которая рассказала, что из-за её общественной деятельности против неё якобы хотят возбудить уголовное дело, что ранее был убит её муж и от переживаний умерла мать. Тем временем, по ее словам, петербургские и ленинградские чиновники принимают «сырые» дома, отчитываясь об этом на своих сайтах. Женщина назвала две фамилии — Албин и Миненко.

Президент пообещал Алле Андреевой поговорить с исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым. «Первое, что произойдет, – он с вами встретится», – пообещал глава государства.