В работавший без вывески банк петербуржцы принесли 3 млрд рублей. Рекламу ему сделала рекордно низкая ставка обнала

В Петербурге незаконной признана деятельность неприметного банка, оборот которого за пару лет превысил 3 млрд рублей. Клиентов соблазнял рекордный демпинг.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 20 декабря, теневой банк располагался в офисе на улице Некрасова и осуществлял операции за вознаграждение 0,5 % от суммы, поступившей на расчетный счет подконтрольного бенефициарам юрлица. Клиенты банка под мнимым предлогом перечисляли суммы на расчетные счета фиктивных организаций, деньги обналичивались и возвращались за вычетом маленького процента.

«С марта 2013 года по сентябрь 2015-го на расчетные счета подконтрольных преступной группе юрлиц было перечислено не менее 3,1 млрд рублей. Извлечен преступный доход не менее 15,9 млн, который соучастники распределили между собой», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы.

Организаторами коммерческой организации с функциями банка Дзержинский суд признал петербуржцев Михаила Левашова и Захара Ефимова. Их подручным – Галине Степанец и Артему Канашьяну – тоже предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Фигуранты получили условные сроки от года до двух.