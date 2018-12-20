Журналистозамещение: кто спрашивал Путина о Петербурге

Четыре вопроса, напрямую касающихся Петербурга, были заданы Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции. «Фонтанка» присмотрелась к державшим микрофон и выяснила, что однозначно назвать журналистами можно только двоих.

kremlin.ru

Прямое обращение под прицелом камер к Владимиру Путину со своими проблемами уже давно воспринимается россиянами как возможность в одночасье что-то изменить. Традиционно конкретные просьбы звучат на «Прямой линии», где глава государства непосредственно общается с народом, в то время как на декабрьской пресс-конференции президент говорит именно с представителями прессы. Однако сегодня стало очевидно: ФСО и в этом году плохо проверяла аккредитации. Под видом журналистов свои проблемы просили президента решить сотрудница городского центра импортозамещения и активистка из числа обманутых дольщиков.

Футбольное поле для дамы из Центра импортозамещения

Первой из обратившихся к президенту РФ была Маргарита Баулина, которая представилась корреспондентом издания нижегородской газеты «Вестник «Семья.Общество.Традиции». В сети практически нет следов этого издания. Из того немногого, что есть, – упоминание, что газета выпускается зарегистрированным в московских Химках издательским домом «Диалог Культур» и бесплатно распространяется на территориях Заволжъя и Городца.

Маргарита Баулина, «Семья. Общество. Традиции» (Нижний Новгород) Фото: кадр из трансляции "России 24"

Женщина рассказала, что она вместе с инициативной группой, созданной на базе издания, жаждет открыть в Петербурге крытое футбольное поле, на котором смогут заниматься дети из неблагополучный семей и детских домов. Цена вопроса — всего 11 млн рублей, но есть препятствие в лице петербургских чиновников, которые не дают проекту хода.

«Два года мы обиваем пороги комитетов, пишем письма и натыкаемся на полное безразличие. Нас воспринимают как магазинчик цветов или заправку, не реагируя на то, что мы пытаемся помочь государству выполнять его же функции», – рассказала Баулина главе государства. Путин ответил, что переговорит по этому вопросу с врио губернатора Александром Бегловым, который во всем разберется.

Как выяснила «Фонтанка», в 2017 году Баулина действительно обратилась в Смольный, а именно – в комитеты по молодежной политике, по социальной политике, по физической культуре и спорту, а также в комитет имущественных отношений. Обращение она сделала как генеральный директор ООО «Филд», находящееся на набережной Карповки. В качестве контактного номера указала свой мобильный.

Однако если верить информационно-аналитической системе СПАРК, никакого ООО «Филд», где Баулина числилась бы генеральным директором, не существует и никогда не существовало. Более того, действующих юридических лиц с таким названием в Петербурге не зарегистрировано. При этом сама Баулина является сотрудником Центра импортозамещения и локализации при «Экспофоруме». Она числится в этом центре руководителем выставочного блока.

При этом, если верить фотографиям из её социальных сетей, на пресс-конференцию Путина в ипостаси журналиста она приехала уже в третий раз. В поездке её сопровождал супруг Руслан Мирзеханов, который также был аккредитован от вестника «Семья. Общество. Традиции».

В переписке с корреспондентом «Фонтанки» Маргарита Баулина рассказала лишь, что «крытое поле функционировало бы на коммерческой основе, но при этом большая часть дохода шла бы на реализацию социальной направленности проекта, то есть предоставление возможности детям из детских домов и неблагополучных семей бесплатно тренироваться, получать инвентарь, заниматься с тренерами». При этом она не упомянула, что в своем обращении в Смольный просила помочь чиновников получить в аренду земельный участок с правом последующей приватизации.

Официально комментировать эту ситуацию ни одно из ведомств не стало, но сразу несколько собеседников «Фонтанки», знакомых с этой историей, объяснили: комитеты по молодежной и социальной политике предложили Баулиной информационную поддержку, а КИО и комитет по спорту сообщили, что ей необходимо точнее определить параметры проекта, в частности, понять — будет ли поле объектом капстроительства или нет, – после чего подать заявку. На этом разговор с органами власти у Баулиной и закончился. Почему она решила обратиться к главе государства с таким вопросом и зачем обращалась в Смольный от имени несуществующего юрлица, сегодня нам выяснить не удалось. Маргарита Баулина перестала отвечать на сообщения и звонки, а также заблокировала свои страницы в нескольких социальных сетях.

Тем не менее, в кабинетах городского правительства поднялся шорох, и вопрос под личный контроль взял вице-губернатор Владимир Кириллов.

«Общество и экология», Донбасс и национальная идея

Вторым журналистом, представившим Петербург на пресс-конференции Путина, был издатель газеты «Общество и экология» Сергей Лисовский. Он попросил главу государства инициировать ТВ-дискуссию в обществе на тему «Какую Россию мы строим», поскольку стране нужны базовые ценности, объединяющие людей. Эти ценности некоторые называют «национальной идей». По мнению Лисовского, наиболее подходящей сегодня является связка «Природа — родина — народ».

Сергей Лисовский, "Общество и экология" Фото: кадр из трансляции "России 24"

Лисовский тоже — не впервые на встрече с президентом. И уже не в первый раз задает ему вопросы. В прошлые разы просил Путина пригласить его на государственный совет, посвященный экологии, заявлял, что представляет жителей Донбасса и интересовался уничтожением российских лесов. Сергей Лисовской в общении с государственными деятелями стабильно тяготеет к природозащитной тематике. Настолько, что в прошлом году неожиданно озадачил министра культуры Владимира Мединского вопросами истощения озера Байкал и длительным разложением целлофана.

Его интерес к теме защиты природы заметен не только на пресс-конференциях с участием Путина, но и на страницах газеты «Общество и экология», которую Сергей Лисовский издает уже более 18 лет. Как указано на сайте газеты, каждый месяц 5000 экземпляров (а бывает, что 10 тыс и более) бесплатно распространяются в «административные, информационные, законодательные, политические, экологические и иные структуры, а также на конференциях, выставках и семинарах». В свет вышло 188 номеров газеты, общий тираж которых по подсчетам Лисовского — почти 1 млн экземпляров.

Лисовский позиционирует себя и как представитель донбассовцев Санкт-Петербурга. Статьи о «проблемах регионов, находящихся в конфронтации с Украиной» также мелькают на страницах его газеты. Если верить сайту «Общества и экологии», одним из последних наиболее читаемых материалов стал текст под заголовком «Донецк — мой любимый город». В том же списке – «О том, как лукавые чинодралы обманывают Путина». Возможно, именно поэтому Лисовский не упускает шанса пообщаться с главой государства.

«Работаю с рекламой»

Самой быстрой реакции от властей Петербурга удалось добиться Алле Андреевой, которая попала на пресс-конференцию Путина под видом корреспондента рязанской областной газеты. На вопрос, как часто она публикуется в издании, от которого и присутствовала на встрече, она ответила: «Я там работаю по-другому. Я там работаю с рекламой и так далее… не обязательно же публиковаться». За её авторством не удалось обнаружить никаких публикаций.

Алла Андреева Фото: кадр из трансляции "Первого канала"

Алла Андреева больше известна как активистка-дольшица долгостроя ГК «Город». Получив микрофон для вопроса президенту, она эмоционально рассказала о своих проблемах (про активную позицию на защите интересов потерявших деньги в долевом строительстве, качестве современного строительства, нераскрытое убийство мужа, смерть матери, угрозы в свой адрес). А заодно обрушилась с критикой на вице-губернатора Петербурга Игоря Албина и ныне главу Горизбиркома Виктора Миненко, заявив, что это они ввели в эксплуатацию недоделанный дом прямо во время «Прямой линии» с Путиным в 2017 году. (Оба госдеятеля присутствовали на торжественном вручении ключей от новых квартир первым из списка несчастных дольщиков, Миненко был тогда в статусе главного федерального инспектора по Петербургу).

Высказала Андреева главе государства и обвинения в личной трагедии в адрес местных властей: осенью 2015-го муж Аллы Андреевой был убит во дворе частного дома в Петродворцовом районе. Мужчине проломили голову, а на машине, как сообщалось, убийца оставил надпись «Ты следующая», которую активистка приняла на свой счёт. Через год дом активистки дольщиков ГК «Город» подвергся семичасовому обыску. Следователи усомнились, что к убийству супруга общественницы причастны бывшие владельцы «Города» братья Ванчуговы, ранее задержанные по подозрению в мошенничестве.

Но, в лучших традициях взяв под козырек, в смольнинском комитете по строительству уже сегодня сформулировали ответы на претензии Андреевой. Зампредседателя комитета Евгений Барановский рассказал, что в 2017 году были достроены два дома ГК «Город» на 2012 квартир, а в текущем году ввели в эксплуатацию три дома застройщика – на 250, 250 и 1197 квартир. Чиновник подчеркнул, что «крайне сложно достраивать за кем-то на середине процесса», и в результате могут остаться какие-то мелкие недоработки, которые не несут угрозы для проживания, а их исправление возможно в рамках законодательства в кратчайшие сроки.

Андреевой удалось добиться внимания: после пресс-конференции Путина в администрации губернатора Петербурга сообщили, что Александр Беглов встретится с активисткой. Там будет присутствовать и Игорь Албин.

Женщина с активной жизненной позицией, Андреева в июле этого года уже пыталась поговорить с Путиным – в день его встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки, но активистку задержали на границе.

Украденный трубопровод и газификация Ленобласти

Но нам есть и чем гордиться. Один из наиболее острых вопросов Владимиру Путину задал журналист издания 47news.ru Виктор Смирнов.

журналист 47News Виктор Смирнов Фото: кадр из трансляции "Первого канала"

Журналист рассказал о позиции ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург". Компания заявила, что не имеет возможности подключать жителей и предприятий части Петербурга и Ленобласти к газоснабжению в связи с нехваткой мощности на компрессорной станции «Северная». И это в ситуации, когда по территории Ленобласти проходит два газопровода в Европу. Рассказал он Путину и о знаменитом «пропавшем» газопроводе на Приозерск, который должны были построить по заказу ООО «Газпром инвест» (трубы по факту нет, а деньги — списаны). "Фонтанка" писала про ситуацию в Приозерском районе Ленинградской области.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Не удержался он поведать и о том, какую роскошную жизнь ведут менеджеры структур госкопрорации. Пока эффекта от разговора с главой страны нет — но хочется верить, будет.

Журналист работает в издании 47news уже много лет и регулярно пишет о наболевших проблемах региона. В прошлом году ему также удалось https://www.fontanka.ru/2017/12/14/160/ обратить внимание Путина на бедственное положение жителей военных городков Ленобласти, которые из-за бесконечных смен управляющих компаний от Минобороны получили квитанции на 30 и 50 тысяч рублей. После этого было принято решение о предоставлении семьям рассрочки по платежам.

Как рассказал главный редактор 47news.ru Евгений Вышенков, он заключил пари со Смирновым, что второй раз вопрос главе государства задать не получится. Сумма сопоставима со средней месячной зарплатой журналиста.

«Первое — это самый выносливый журналист, которого я когда-либо встречал: около пяти лет он работает без выходных минимум по 14 часов в сутки. Это не метафора, а математика. Второе: он крайне эффективен в своей настырности, часто переходящей в агрессию, но такой и должна быть наступательная журналистка», – охарактеризовал Вышенков своего сотрудника.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»