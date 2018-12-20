Не прошло и полчаса. Смольный ответил на вопрос о футбольном поле для «трудных» детей, который петербурженка задала Путину на пресс-конференции

Смольный ответил Маргарите Баулиной, которая пожаловалась Владимиру Путину на невозможность строительства крытого футбольного поля для детей из неблагополучных семей из-за бюрократических проволочек. Релиз появился на сайте администрации спустя несколько минут после завершения большой пресс-конференции президента 20 декабря.

– Решение вопроса, озвученного на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина петербурженкой Маргаритой Баулиной, взял под личный контроль временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов. Поручение оперативно разобраться в ситуации дано вице-губернатору Владимиру Кириллову, – сообщается в официальном релизе.

Маргарита Баулина, представившись корреспондентом нижегородского издания «Семья. Общество. Традиции», спросила про проект стадиона для детей из детских домов и неблагополучных семей, который пытаются создать в Петербурге. Посетовала, что комитеты «футболят» активистов с инциативой.

Путин выразил уверенность, что вопрос будет решен.

О чём ещё спрашивали президента на пресс-конференции, читайте в прямой текстовой трансляции «Фонтанки».