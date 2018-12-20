Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию дом в квартале «Галактика»

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в точном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в квартале «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Многоквартирному жилому дому присвоен милицейский адрес: Парфеновская улица, дом 5, строение 1. Строительный адрес объекта: улица Красуцкого, участок 15, корпус 4.5.

Жилой дом представляет собой 2 корпуса с общим подземным паркингом. Корпуса построены по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых и оштукатуренных фасадов. Дом общей площадью 36,9 тыс. кв. м включает в себя 390 квартир: 234 однокомнатных, 91 двухкомнатную и 65 трехкомнатных. Планировки квартир продуманы с особой тщательностью, что позволит будущим жильцам эргономично организовать окружающее пространство.

Квартал «Галактика» – один из крупнейших проектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. В пешей доступности находятся три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/